【大灣區】第4季渣打大灣區營商景氣指數公布　企業對營商前景信心轉弱

▲ 大灣區營商景氣指數顯示，香港的現狀指數在各城市創下最高環比增幅，從第三季度47.6，升至第四季度50.1，增長2.5個百分點。（陳國峰攝）

渣打銀行、香港貿發局聯合發布全新粵港澳大灣區營商景氣指數（GBAl），反映大灣區企業對營商前景的信心有所轉弱。數據顯示，GBAI的商業活動「現狀」指數，從第三季度的52.7（中性值為50），跌至第四季度50.3，下降2.4個百分點，且連續第二個季度現跌幅。

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不過，香港反有好表現，現狀指數在各城市創下最高環比增幅，從第三季度47.6，升至第四季度50.1，增長2.5個百分點，為2020年第二季度推出GBAI調查後，首次攀升至50以上。香港貿發局研究副總監黃醒彪指出，這表明香港繼疫情後，終於回歸經濟擴張。

對於大灣區整體的GBAl「現狀」指數趨於中佳，黃指出，這反映電力短缺和成本壓力的影響。非製造企業的情緒也因監管收緊，以及多地爆發零星疫情而受到影響。若非「新訂單」增長良好，以及企業仍能提高最終價格，現狀指數或已跌至中性關口50以下。進一步的行業數據細分則表明，製造商和零售商均表現欠佳。

不過，他亦指出，經歷不同程度疲軟之後，各行業逐步恢復。第三季度環比普遍下降之後，5個「現狀」行業子指數中，有3個在第四季度反彈。「專業服務」增幅最大，增長 5.6個百分點。

創新和技術行業領先

「創新和技術」以及「金融服務」則進一步領跑，前者對監管阻力展現出韌性，後者可能受益於近期政策支持力度加強，抵消了不斷升溫的信貸擔憂，特別是關於一些房地產企業的擔憂。另一方面，「製造和貿易」以及「零售和批發」分別下降3.1個百分點和 0.8 個百分點。

不過，他亦指出，多個城市「期望」子指數仍位於良好的擴張區内，並且，中央政府近期向穩增長政策的微調，有助恢復2022年第一季度營商信心。

香港表現良好

按城市分析，只有香港、佛山環比改善，其他城市的「現狀」指標則低於50（見表3）。黃認為，這表明香港繼新冠疫情後，終於回歸經濟擴張。香港的「清零」疫情政策有效拉動內部消費復甦，而且繼續受益於內地依然強勁的對外貿易。同時由於香港產業的服務性質，受到生產成本上漲和限電的影響較少。這些因素使得香港維持溫和的復甦勢頭，他預計，驅動因素會在明年繼續。

展望香港於2022年的表現，渣打大中華區高級經濟師劉健恆認為，上年的挑戰仍將繼續，營商指數或可於短期內升至52至53高位，一般則維持在50左右。「香港的復甦進度其實較其他地方慢，惟亦代表效果更持久，加上內部經濟見好，營商指數或持續上升。」不過，他亦指出，今年受新型變種病毒影響，仍需觀望後續發展。

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記者：李智美