【本地經濟】Omicron疫情未明朗　港大研究：港GDP首季增長放緩至3.2%　

▲ 香港大學發表2022年第一季經濟預測，預料首季GDP增長放緩至3.2%，失業率預計改善至3.5%。（資料圖片）

踏入新一年，新冠肺炎疫情持續反覆，不少人亦關注本港經濟在未來一年能否順利復甦。香港大學今日發表2022年第一季香港宏觀經濟預測，料首季GDP增長將放緩至3.2%。

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香港經濟及商業策略研究所轄下的亞太經濟合作研究項目，今日公布最新宏觀經濟預測。研究指出，去年受強勁外貿帶動，2021年上半年香港實質GDP增長7.8%。

至於在下半年，由於就業環境改善，以及政府消費券計劃於期內提供經濟增長動力。去年第四季實質GDP預計按年增長5.2%，但較第三季的5.4%略為減慢，反映全球貿易放緩。

料首季GDP升3.2% 失業率跌至3.5%

步入2022年，Omicron變種病毒疫情未明朗，加上環球供應鏈混亂等因素，該研究估計本港經濟將以慢速率增長，預期2022 年第一季實質GDP增長3.2%，推算2022年全年經濟增長保持2.8%至3.8%。

至於就業市場方面，報告顯示去年失業率由第一季的6.8%改善至第四季的預期3.8%。研究估計今年就業市場進一步改善，2022年第一季失業率預計下調至3.5%。

▲ 香港大學宏觀經濟預測(節錄)

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責任編輯：王浩賢