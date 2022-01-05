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【的士保險】泰加保險突退保　保監局：提供30日按保方案、確保的士不會不獲保障　泰加保險短暫停牌

Hot Talk 09:20 2022/01/05

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的士保險龍頭泰加保險日前通知車主，會在7日通知期後退保。

的士保險龍頭泰加保險 （06161） 開市前公布短暫停牌，以待刊發一份公司內幕消息公告。泰加保險日前通知車主，會在7日通知期後退保，意味大量的士有機會因失去保險而被逼停駛。保監局指鑒於泰加保險是次特殊情況，相關保險公司同意向受影響投保人提供30日的按保方案，確保的士不會因為保單被取消而不獲保險保障。

泰加保險終止的士保險業務早有先兆，公司早於11月曾發公告，稱為配合保監局檢視泰加保險外幣交易活動及策略的要求，已停止公司的外幣投資。泰加保險稱，為減輕因可能長時間被停止外幣投資而導致的潛在財務損失、並保障盈利能力，將認真考慮若干應急方案，以提升業務線的財務表現，包括停止接受現有的士保險客戶的續保。

保監局回應指，知悉有保險公司近期改變商業策略並通知部分投保人取消其承保的士保單及退回保費。為確保市場穩定運作和避免對的士業及巿民造成影響，保監局較早前已聯繫香港保險業聯會及其他具相關經驗的保險公司擬定方案，讓的士車主可以有秩序地將受影響保單轉移至其他保險公司承保。

保監局又表示，鑒於是次特殊情況，相關保險公司同意向受影響投保人提供30日的按保方案，確保的士不會因為保單被取消而不獲保險保障。同時，保監局已調整及簡化安排，容許車行為更多保險公司代理業務，以便安排的士投保。

相關文章：【保險】泰加保險：保監批准恢復短期現貨外幣投資　股價微升1.8%（第二版）

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港股 汽車保險 保險公司 的士 泰加保險（06161）

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