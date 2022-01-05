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【BNO移民英國】10大最差居住地 利物浦都上榜

環球社會熱點 08:05 2022/01/05

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英國開放合資格港人申請英國國民海外護照（BNO）簽證赴英後，英國各區樓價及生活質素成為熱話。英國有網站進行調查，由11萬民眾投票選出全英格蘭10大最差居住地區，而向來深受港人歡迎的利物浦也上榜。

【BNO移民英國】最貴街道平均樓價3億 同戴安娜有淵源 【下一頁】

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英國網站iLivehere每年都會舉行同類調查，邀請網民投選出他們認為全英格蘭最差的居住地區，今年有超過11萬人參與投票。

瀏覽全英最差的居住地區頭10位（排名由低至高）

    點擊圖片放大
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位於劍橋郡的彼得伯勒市（Peterborough）曾連續3年摘冠，今年的排名卻意外滑落至第5位。據參與投票的網民形容在彼得伯勒市的人與世隔絕，如果有外來人與當地居民眼神接觸多過3秒，後者就會變得相當有攻擊性。

而利物浦去年位列季軍，今年的排名則下跌一位。有網民表示利物浦位於英格蘭北部和威爾士的邊界上，集合了威爾士人固執及北方人自以為是這兩項最差的性格。

至於白金漢郡郡府Aylesbury則排行第一位，票數較第二位多出四分之一。投票的網民批評當地的治安不好，笑言如果中產階級或上流家庭要搬到當地居住，可能要聘請4個全職保安、在家中養狗及加裝鐵絲網。

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責任編輯：鄭錦玲

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