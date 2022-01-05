英歌手Ed Sheeran擬種樹消碳足跡 反被轟不減反增

英國人氣男歌手Ed Sheeran近日表示，擬透過購入農田後植樹減少以往多年的碳足跡。但計劃卻遭到英國農民批評，指Ed Sheeran的計劃將減少英國農場品出產數目，最終會因需增加糧食入口而產生更多碳排放。有英國農民亦批評Ed Sheeran計劃，將令世代務農家庭失去工作。

查理斯釋善意 撰文讚哈里關心氣候問題 【下一頁】

現年30歲的Ed Sheeran近日接受英國廣播公司（BBC）訪問時透露，自己熱愛野生動物及自然環境， 正在盡可能恢復英國自然地貌。Ed Sheeran當時指，打算盡可能種植更多樹木，抵消過往多年乘搭飛機在全球巡迴演出產生的碳足跡。Ed Sheeran承認，因為需到各地演出，歌手並非一個有利環境可持續性發展的工作。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Ed Sheeran計劃公布後廣受好評，但卻遭到威爾士（Wales）一眾農民的反對。農民指計劃雖出於善意，但會佔用英國生產農場品所需的寶貴土地，將導致糧食產量下降，最終會因需進口更多糧食而增加碳排放。

英國新鮮食品價格按年貴3% 創2013年以來最大升幅 【下一頁】

威爾士農民亦批評，計劃將令農村社區成員失去重要工作，世代務農的家庭或因此流離失所。部分網民亦在社交媒體上批評， Ed Sheeran計劃只為迎合可持續發展潮流。

有農民則憂慮，富有名人出於愧疚，匆忙下作出的決定或對農田作出不可逆轉的傷害。有人建議，應好好教育一眾名人，讓他們可以正確地利用自己的影響力，採取長時間行動。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀