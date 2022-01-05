【英國王室】查理斯釋善意 撰文讚哈里關心氣候問題

自宣布脫離英國王室後，哈里王子與王室的關係每況愈下，特別是與父親﹑王儲查理斯的關係。近日，查理斯撰文呼籲民眾關注氣候議題，當中更讚揚哈里關心氣候變化的影響，被指是對幼子釋出善意。

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年屆73的查理斯（Prince Charles）近日在美國雜誌《新聞周刊》（Newsweek）就氣候問題撰文，當中先讚長子威廉（Prince William），指他設立「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize），鼓勵改變及幫助未來10年修復地球。

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至於哈里（Prince Harry），查理斯亦讚他關注氣候變化影響的議題，特別是與非洲有關氣候問題，以及哈里旗下慈善機構致力協助追求零排放目標。知情人士指出，查理斯今次是向哈里釋出善意。

哈里去年3月與妻子梅根（Meghan Merkle）接受專訪，大爆王室內幕，其後更多次負面形容王室生活，甚至自爆與查理斯已甚少交談。今次查理斯有指是有意緩解關係，但兩人的朋友擔憂，哈里今年出版的自傳可能造成更大傷害。

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責任編輯：吳漢培