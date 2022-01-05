  • 19°C
香港時間 : 2022105日 (三) 09:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】查理斯釋善意 撰文讚哈里關心氣候問題

環球社會熱點 09:05 2022/01/05

分享：

自宣布脫離英國王室後，哈里王子與王室的關係每況愈下，特別是與父親﹑王儲查理斯的關係。近日，查理斯撰文呼籲民眾關注氣候議題，當中更讚揚哈里關心氣候變化的影響，被指是對幼子釋出善意。

【英國王室】哈里梅根擬出售1.2億加州豪宅 因不滿這一點 【下一頁】

【英國王室】哈里梅根大仔返學前班 學了解情緒同善良 【下一頁】

年屆73的查理斯（Prince Charles）近日在美國雜誌《新聞周刊》（Newsweek）就氣候問題撰文，當中先讚長子威廉（Prince William），指他設立「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize），鼓勵改變及幫助未來10年修復地球。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

至於哈里（Prince Harry），查理斯亦讚他關注氣候變化影響的議題，特別是與非洲有關氣候問題，以及哈里旗下慈善機構致力協助追求零排放目標。知情人士指出，查理斯今次是向哈里釋出善意。

哈里去年3月與妻子梅根（Meghan Merkle）接受專訪，大爆王室內幕，其後更多次負面形容王室生活，甚至自爆與查理斯已甚少交談。今次查理斯有指是有意緩解關係，但兩人的朋友擔憂，哈里今年出版的自傳可能造成更大傷害。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

慶英女王登基70周年 皇家鑄幣廠打頭炮推紀念幣
2021/12/29
慶英女王登基70周年 皇家鑄幣廠打頭炮推紀念幣
【英國王室】英女王懷緬菲臘親王 聖誕講話擺滿兩人回憶
2021/12/24
【英國王室】英女王懷緬菲臘親王 聖誕講話擺滿兩人回憶
【英國王室】哈里梅根愛女甜笑首亮相 化身聖誕驚喜
2021/12/24
【英國王室】哈里梅根愛女甜笑首亮相 化身聖誕驚喜
【英國王室】皇家聖誕頌歌特輯預告 凱特親述窩心決定
2021/12/24
【英國王室】皇家聖誕頌歌特輯預告 凱特親述窩心決定
【英國王室】安妮公主要隔離 英女王無得同乖女過聖誕
2021/12/23
【英國王室】安妮公主要隔離 英女王無得同乖女過聖誕

你可能感興趣

慶英女王登基70周年 皇家鑄幣廠打頭炮推紀念幣
16:45 2021/12/29
慶英女王登基70周年 皇家鑄幣廠打頭炮推紀念幣
【英國王室】英女王懷緬菲臘親王 聖誕講話擺滿兩人回憶
16:12 2021/12/24
【英國王室】英女王懷緬菲臘親王 聖誕講話擺滿兩人回憶
【英國王室】哈里梅根愛女甜笑首亮相 化身聖誕驚喜
12:21 2021/12/24
【英國王室】哈里梅根愛女甜笑首亮相 化身聖誕驚喜
皇室 氣候暖化 查理斯 哈里王子 美國 英國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月05日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【歐洲疫情】多國確診再創新高 葡萄牙除夕關閉酒吧
【歐洲疫情】多國確診再創新高 葡萄牙除夕關閉酒吧
新型冠狀肺炎全球疫情（01月05日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月05日 時間09:00）
【Omicron變種】住院風險為Delta 3分之1 英國研究發現
【Omicron變種】住院風險為Delta 3分之1 英國研究發現
【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃
【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃
佩洛西出手買Call 睇好這幾隻美股
佩洛西出手買Call 睇好這幾隻美股
阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家
阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款