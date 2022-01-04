【科技趨勢】科技專才需求增、企業注重數據防護

疫情持續，但廠商看好市場氣氛，認為未來一年對科技專才的需求會增加，而企業亦要了解現代數據防護的重要性。

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科技廠商往往要捉緊市場配化推出服務，Pure Storage 港澳區總經理楊玉珊指今年市場對數據現代化需求增加，無論在應用、營運及科技基建上的數據都需要現代化，而楊玉珊表示，企業對自動化的需求甚殷，該公司預期，市場對科技專才的需求亦因此會持續增加。

Pure Storage 港澳區系統工程主管葉麗芳預期，2022 年企業對科技專才的需求回升，會令相關僱員薪金增加，而人才會傾向彈性工作文化，融合居家工作，科技人才方面，預期企業對容器技術、數據分析及網絡安全方面的專長的人手尤其重視。

▲ Pure Storage 港澳區總經理楊玉珊指今年市場對數據現代化需求增加。

【網絡安全】網絡攻擊趨複雜 企業5招防禦

技術上，葉麗芳指出，容器技術管理可推動企業競爭優勢，而經常成為幫門課題的數據防護亦上榜，尤其是兩年疫情多宗勒索軟件事故，數據維護，如何快速回復，免企業運作受阻亦成關鍵課題。葉麗芳強調，企業要為數據備份及受攻擊後如何回復作出考慮。另外，混合雲服務、可持續發展、人工智能、5G、物聯網及 Web 3.0 在今年亦會是熱門課題。

記者：彭振濠