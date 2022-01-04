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【心理研究】成績好學生更愛作弊？加拿大研究：6成違規者分數都在8成或以上

理財智慧 19:02 2022/01/04

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提起作弊這件事，我們即使沒有作弊過，也一定有看過身邊人的人作弊，無論是在學生時期，甚至上升至職業撲克牌比賽領域，作弊總是伴隨著我們左右。而在我們印象中，作弊這種事仿佛跟「壞學生」打上等號，然而近日加拿大安大略省圭爾夫大學的一項研究，可能會令大家大跌眼鏡。

【政府課程】政府外展音樂短期課程招生 逾80項課程供市民選擇 本月25日截止報名【下一頁

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

該項研究發現，大多數的學術舞弊行為都是由成績較好的學生作出的，有60%的違規者分數都在80%或以上。而在遊戲當中，亦有相同的傾向，高水平的玩家作弊的機會往往比水平低的玩家大，雖說在教學上作弊與遊戲中作弊不一樣，但是那些處在高位的人們對於維持自身地位感覺到壓力這件事，卻是相似的。

研究認為領先可以帶來一種社交聲望，提升一個人在群體中的地位。而領先的人會想要繼續保持自己的優勢地位，並被奉為專家。但是要保持這種地位，有時候玩家或許就需要作弊。相比起獲取某些東西的誘惑，專家認為對失去某些東西的恐懼反而是作弊的主因。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

而除了恐懼失去領先外，還有其他因素在影響我們是否會作弊，例如：社會影響，我們朋友的行為會引導我們調整自己的行為，研究發現當身邊愈多朋友作弊時，我們作弊的機會也會增加。

【樂悠咭】政府明設4間臨時中心 協助處理申請「樂悠咭」【下一頁

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記者：鄭日棱

 

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