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【反壟斷案】集體訴訟稱Google及Apple私下協議　有違美國反壟斷法

商業 09:00 2022/01/05

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訴狀提到，Google和Apple兩間科技巨頭通過秘密協議，合謀將其他小型的競爭對手擠出搜尋引擎市場。（資料圖片）

日前一份關於Google和Apple私下達成的協議，被指違反美國反壟斷法，集體訴訟在三潘市提交，原告為California Crane School Inc.。

該訴狀指控Google和Apple已達成秘密協議，Apple將放棄開發自家的搜尋引擎，避免與Google進行競爭；同時，Google將與Apple分享其搜尋引擎所獲得的利潤，包括每年向Apple支付數十億美元，而Apple亦會給予Google所有Apple設備的優惠。訴狀提到，這兩間科技巨頭通過以上協議，合謀將其他小型的競爭對手擠出搜尋引擎市場。

【AAPL】蘋果遭印度反壟斷機構下令調查　涉嫌強逼App開發商使用自家支付系統

訴狀要求Google撤銷向Apple支付該數十億美元，同時禁止Google和Apple進行非競爭及利潤分享協議，以及禁止Google在購買Apple設備時獲得優惠待遇。最後更提出參考當年將標準石油公司，拆分為埃克森、莫比爾、雪佛龍等企業的先例，要求把Google和Apple兩間科網巨頭拆分為數間「獨立公司」。

將Apple拆分為「獨立公司」難以成立

但根據《Apple Insider》分析，以上要求似乎難以成立，原因是當年根據《休曼反壟斷法案》提出訴訟，是由於標準石油公司控制了美國91%石油生產，以及約84%最終石油和石油產品的銷售。然而，Apple只佔美國移動設備市場不足50%，在計算機市場的份額更是不足10%。

【蘋果公司】荷蘭指涉壟斷行為需調整 違令將最高罰5000萬歐元 蘋果公司不服將上訴

另外，Apple亦有自家的廣告業務在App Store應用，亦有Siri和Spotlight Search作為自家搜尋引擎，這與訴狀指控的說法似乎有所出入。

責任編輯：陳卓賢

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