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矽谷血檢騙局　「女版喬布斯」Elizabeth Holmes　4項欺詐罪成

環球政經 20:09 2022/01/04

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被譽為「女版喬布斯」、矽谷血檢初創公司 Theranos的創辦人Elizabeth Holmes欺詐案判決周一 （3日）出爐，陪審團認定其刑事欺詐罪成立，她將面臨最長 20 年的監禁。這單被視為矽谷最大型的刑事欺詐案件之一，陪審團裁定其11項控罪中4項罪名成立，4項不成立，尚有3項未做出裁決。當中，她面臨的所有欺詐病人的罪名不成立。

當時現年37歲的Elizabeth Holmes在19 歲時從史丹佛大學退學並創立了 Theranos。她聲稱公司研發出一項創新技術，只需一部小型設備，並從患者手指中抽取一滴血，就可以進行數百項血液檢測，較現有檢測服務更便宜和方便。她通過大量的謊言和掩飾令她籌集了數百萬美元。其中包括媒體大亨Rupert Murdoc、甲骨文（Oracle）創辦人Larry Ellison、沃爾瑪的沃爾頓家族（Walton family）等。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

在鼎盛時期，該公司的估值為90億美元，Elizabeth Holmes更成為媒體寵兒，曾多次登上雜誌封面。由於她長期穿上標誌性的黑色高領毛衣，更令擁有「女版喬布斯」之稱。

這個騙局最終在2015年《華爾街日報》的一項調查中被拆穿，報道揭露了Theranos存有的技術問題，引發政府對該公司進行了一系列監管調查，令該公司陷入困境，最後在2018年倒閉。

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責任編輯：黃苑筠

 

 

經濟 欺詐罪

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