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【新股IPO】金力永磁科技6680傳國際配售部分獲足額認購

股樓投資 18:58 2022/01/04

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消息指，正在招股的稀土永磁材料生產商金力永磁（新上市編號：06680）在港IPO國際配售部分已錄得足額認購。該股是次於全球發售1.25億股，香港公開發售佔1成，國際發售佔9成，招股價介乎33.8至40.3元，以每手200股計，一手入場費8,141.23元；1月14日掛牌；聯席保薦人為中信証券及法巴。 

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

稀土永磁材料生產商金力永磁是次上市引入了混合所有制改革基金、華潤集團間接持有的CR Alpha、HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P、中信保誠及中白合共5名基石投資者，當中混合所有制改革基金認購1.49億美元公司股份。

    點擊圖片放大
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集資所得，其中約35%擬用於建設寧波生產基地；25%用於潛在收購；20%用於研發；10%用於償還包頭生產基地項目建設貸款；10%用作營運資金及一般公司用途。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

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記者：張以正

IPO 港股

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