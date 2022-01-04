▲ 【虛擬貨幣】星之子陳易希旗下加密貨幣錢包「TALK+」今起可直接在實惠消費 支援10種加密貨幣

有「星之子」之稱的陳易希旗下科創公司 Bull.B Tech宣布，與時富集團 （01049） 旗下傢俬品牌Pricerite實惠合作，由Bull.B Tech研發的加密貨幣錢包TALK+今日起可於Pricerite實惠全線分店以10種加密貨幣付款，包括比特幣（BITCOIN）、以太幣（ETH）、泰達幣（USDT）、狗狗幣（DOGE）等。

Bull.B Tech創辦人陳易希指，現時TALK+活躍用戶人數約1萬，冀通過與Pricerite實惠等零售商合作，讓加密貨幣可以落地使用，目前正與約10間商店商討接入加密貨幣付款事宜，包括餐廳、香水品牌等。

對於本港監管機構有意規管加密貨幣交易，陳易希認為，本港推出若監管框架，屬良好發展趨勢，現時Talk+所接連的加密貨幣交易商均需經過實名認證，強調公司會擁抱新監管，陳易希透露，考慮到法規問題，無意發展內地市場。

加密貨幣錢包無須SVF牌照

問及加密貨幣錢包會否需要儲值支付工具牌照（Stored Value Facilities），陳易希表示，據他了解加密貨幣錢包無須相關牌照。陳易希又指，TALK+屬一個工具集成器，背後連接其他加密貨幣交易商CoinUnited、Transak等，強調TALK+不涉及商戶結算加密貨幣。

陳易希又指，1月4日至2月15日期間下載TALK+的用戶，即可獲得相等於約78元的「泰達幣」 （USDT），預計合共送出50萬元，該批「泰達幣」可直接在實惠消費。

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記者：李哲毅