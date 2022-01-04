【派利是】陳易希旗下「Talk+」聯乘實惠 推「派加密貨幣利是」 可於全綫實惠購物

「星之子」陳易希與實惠合作，推出「TALK+ X Pricerite實惠加密貨幣迎新春」，由今日起至2月15日期間下載TALK+的用戶，即可獲得相等於約78港元的「泰達幣」 （USDT）。另外，亦可於全綫實惠分店以加密貨幣付款。

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隨著加密貨幣於金融界越來越流行，陳易希與實惠決定攜手趁新年，大派加密貨幣利是，令更多人可以輕易體驗使用及擁有加密貨幣。市民只要於1月4日至2月15日啟動TALK+錢包，可獲10枚泰達幣（UDST）利是（等值78港元），或邀請新用戶啟動錢包，同樣可獲10枚泰達幣利是 （泰達幣屬於穩定幣，可以接近1:1兌換美元 )。有關獎賞計劃，預計會送出50萬元利是，先到先得，送完即止。

實惠集團執行董事兼行政總裁梁兆邦表示，作為「新零售」先行者的Pricerite實惠，為全港首家齊集最多流動支付方式的家居生活用品專門店，致力為顧客提供多元化的電子支付工具。而實惠深明加密貨幣在香港愈來愈受歡迎，流通的加密貨幣種類亦不斷增加，因此透過是次與TALK+的合作，由過往只接受3種加密貨幣，大幅增加至10種，讓顧客享有更多加密貨幣的選擇，大大提升購物體驗之餘，用Talk+ 付款更可享有3倍會員積分。

科創公司Bull.B Tech創辦人陳易希表示，早前Visa公布的調查顯示近三分一港人接觸過加密貨幣，反映越來越多人使用加密貨幣，但香港並沒有完善配套支援加密貨幣應用，因此開發TALK+及舉辦今次派利是活動，希望讓加密貨幣持有者有更多的應用方式。他強調，TALK+連接的加密貨幣買賣服務供應商，均需經過實名認證（Know Your Customer，KYC），可確保金融安全和防止非法行為。陳易希而透露，除實惠外，目前亦有10間商戶正商討加盟，當中包括香水品牌、零售及飲食商戶等，將陸續公布有關消息，冀有更多商戶加入。

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責任編輯：羅浩濂