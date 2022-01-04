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【港資買地】嘉里建設斥163億元投上海黃浦區地皮　作綜合發展之用

股市 17:55 2022/01/04

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嘉里建設斥163億元投上海黃浦區地皮　作綜合發展之用

內房缺水之際，本港發展商北上成功投地。嘉里建設 （00683） 成功投得上海黃浦區地皮。嘉里建設公布，於今日（4日）成功招標購入上海市黃浦區規劃和自然資源局就中國上海市黃浦區廣場社區共四幅地塊（位於東至盛澤路、南至人民路、西至浙江南路、北至寧海東路）出讓之土地使用權，代價為133.3億元人民幣（約162.6億港元），將作綜合發展之用。

【2022展望】花旗：樓價今年跌7%至10%（附目標價及評級）【下一頁】

地塊總面積為3.81萬平方米，其用途中住宅用途年期為70年，辦公用途年期為50年，而商業用途年期為40年。地皮代價將從集團內部資源及透過外部融資撥付。

嘉里建設指，地塊位於上海黃浦區核心地段，毗鄰外灘、豫園、南京東路步行街及人民廣場等地標。集團展望該項目連接外灘與淮海路、新天地與老城廂區域，為集團提供了於上海核心區域營造地標的機會。

嘉里建設稱，對此項目之長遠前景樂觀，相信此項目可配合集團的策略：強化高端住宅物業及優質投資物業資產組合。集團期望，隨著該地塊發展項目分階段推售，將帶來不俗之物業銷售收入，並循著內地發展的步伐，貢獻經常性租金收入和資本增值。

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港股 嘉里建設（00683） 嘉里
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