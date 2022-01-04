【阿里巴巴9988】阿里旗下本地生活部門否認 餓了麼口碑大裁員

內地媒體近日報道，科網巨頭之一的阿里巴巴（09988）旗下的阿里本地生活即將開啟一輪大裁員，涉及「餓了麼口碑」幾乎所有業務線，包括地區分公司人員，當中不包括第三方騎手。阿里本地生活相關負責人回覆傳媒查詢時澄清，消息不實，公司既沒有所謂裁員計劃，更對下一步的發展制定了明確的規劃。阿里周二收報116.9元，上升1.6%。

【2022年部署】2022年 值得留意的10大港股 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該報道引述消息指，阿里本地生活有意在外賣業務開刀，是由於餓了麼與美團（03690）在本地生活領域的戰爭差距逐漸擴大。從去年9月起，餓了麼在上海當地市場份額低於50％，作為一家從上海起家且總部在上海的公司，這一變化表明，餓了麼失去了大本營關鍵地區的主導權，明年組織上將有所精簡。阿里本地生活某位地方區域經理則觀察到，口碑業務在部分地區也已經開始縮減，包括撤離業績不佳的中小城市，一些城市精簡人員。對於餓了麼與美團在本地生活間的對戰上，他又指，在內地反壟斷措施推出之前，餓了麼一方面受「二選一」的影響，「但現在二選一已經沒有了，美團的用戶消費習慣也已經養成了。」

【騰訊700】騰訊和恒騰網絡附屬 開展遊戲業務合作 詳情請看【下一頁】

阿里於2018年以95億美元高價完成了對餓了麼的全資收購，之後收購百度外賣（後調整為餓了麼星選業務），再與口碑合併，成立「阿里本地生活服務公司」。截至去年9月止三個月，阿里本地生活服務營收約為95億元，按年增7％，佔總營業收入比例降至5％。反觀美團餐飲外賣業務的最新一季度收入達231億元人民幣，收入增速為59％。

同場加映 【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機