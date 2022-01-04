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【金多寶】六合彩新年金多寶1月4日晚攪珠 頭獎最高達8000萬元 邊幾個號碼老是常出現?

理財智慧 18:03 2022/01/04

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踏入新一年，市民發財機會又來了。六合彩新年金多寶攪珠將於今晚（周二，4日）9時30分攪珠，頭獎如一注獨中，估計獎金高達8000萬元，截止落注時間為今晚9時15分，如想疫巿碰碰運氣，緊記把握未來數小時落注。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

資料來源：馬會網站


如大家未有頭緒買甚麼號碼，回顧最近6次也是於周二舉行的金多寶攪珠，無獨有偶也會攪出跟上次周二金多寶的1個甚至2個相同號碼，如上一次於2021年10月26日進行攪珠的萬聖節金多寶，當時攪出9、14、23、28、34、48及特別號碼36號，而2021年9月21日的中秋金多寶，當時攪出14、15、25、26、32、45及特別號碼2號，即14號重覆出現。再看前一期、於2021年8月1日舉行的暑期金多寶，也出現過萬聖節金多寶攪出的9號及36號，有興趣的市民不妨參考。

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馬會提醒公眾，若10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，要在明日下午5時正前致電馬會熱線1817登記。

 

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記者：陳詠妍

 

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