【半導體短缺】半導體設備龍頭ASML德國工廠火災　暫未知損失

半導體設備生產商龍頭艾司摩爾（ASML）位於德國柏林的一間工廠周一（3日）發生火災，沒有人員傷亡，不過公司表示目前就損失或事件是否會對今年的產出計劃產生任何影響作出聲明還為時過早，將用幾天時間進行調查並作出全面評估，並會盡快告知投資者。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

ASML的柏林工廠前身是2020年收購的Berliner Glas，現生產光刻機的零部件，包括晶圓台（wafer tables）、光罩盤（reticle chucks）、反射鏡（mirror blocks）等。

ASML是晶片製造商的關鍵設備的主要供應商，由於全球半導體短缺，該公司目前正在滿負荷運作，任何發貨延遲都會影響打算擴大產能的客戶。

【延伸閱讀】全球晶片荒持續 分析師推介13隻平價美股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11 、

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠