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【半導體短缺】半導體設備龍頭ASML德國工廠火災　暫未知損失

股樓投資 18:17 2022/01/04

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半導體設備生產商龍頭艾司摩爾（ASML）位於德國柏林的一間工廠周一（3日）發生火災，沒有人員傷亡，不過公司表示目前就損失或事件是否會對今年的產出計劃產生任何影響作出聲明還為時過早，將用幾天時間進行調查並作出全面評估，並會盡快告知投資者。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

ASML的柏林工廠前身是2020年收購的Berliner Glas，現生產光刻機的零部件，包括晶圓台（wafer tables）、光罩盤（reticle chucks）、反射鏡（mirror blocks）等。

ASML是晶片製造商的關鍵設備的主要供應商，由於全球半導體短缺，該公司目前正在滿負荷運作，任何發貨延遲都會影響打算擴大產能的客戶。

【延伸閱讀】全球晶片荒持續　分析師推介13隻平價美股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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