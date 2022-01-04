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【政府課程】政府外展音樂短期課程招生 逾80項課程供市民選擇 本月25日截止報名

理財智慧 17:41 2022/01/04

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政府於本月3日宣佈，轄下音樂事務處外展音樂短期課程將接受報名，逾80項中西樂器基礎、音樂專題課程供市民選擇，3月至8月開課。

【本港疫情】或逐步擴大疫苗氣泡 陳肇始：擔心社區出現源頭不明個案【下一頁

同場加映【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

其中，音樂創作系列：管樂團作品創作及配器工作坊（進階）為新開設課程計，教授如何選取適合改編予管樂團演奏的樂曲、管樂作品配器、編曲和創作技巧，以及敲擊聲部的角色和應用。另一新辦的成人課程為民歌結他入門課程。

此外，音樂事務處會舉辦Soundtrap線上音樂創作工作坊，教授如何運用免費音樂應用程式即興演奏和創作音樂，並讓參加者在線上共同創作音樂。「e樂齊齊奏」實體課程則教授學員以免費音樂應用程式GarageBand合奏和認識不同種類樂器的聲音和特性。

同場加映【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

音樂事務處今期續辦中西樂器基礎課程，包括柳葉琴、中阮、琵琶、揚琴、古箏、二胡、小提琴、中提琴、大提琴和敲擊。市民可於網上報名，或到康樂及文化事務署轄下各表演場地和音樂事務處音樂中心索取課程簡介和報名表格，課程收生將於本月25日截止。

【樂悠咭】政府明設4間臨時中心 協助處理申請「樂悠咭」【下一頁

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記者：鄭日棱

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