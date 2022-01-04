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【電動車】平治最強電動概念車EQXX首次亮相　續航力突破1000公里、成功跑贏Tesla Model S（多圖）

股市 17:36 2022/01/04

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【電動車】平治最強電動概念車EQXX首次亮相　續航力突破1000公里、成功跑贏Tesla Model S（多圖）

電動車成為車廠兵家必爭之地，德國車廠平治（Mercedes-Benz）在美國拉斯維加斯消費電子展（CES）正式公開號稱「續航力史上最強」的電動概念車Vision EQXX的全貌。據平治簡介，Vision EQXX擁有超過 1000 公里的續航力，意味較現時電動車巨頭特斯拉Tesla（美：TSLA）Model S Long Range Plus 的652公里多出約350公里。

平治介紹指，Vision EQXX集其電動科技、空氣動力學之大成，Vision EQXX採用最先進電池技術，能量密度顯著提高至200 Wh/kg，電池能夠儲存100 kWh，比起同類容量的電池體積減少 50%，重量減少30%。據平治測試數據，Vision EQXX 每度電能行駛 9.6 公里，每 100 公里約消耗 10 度電。

圖看平治Vision EQXX外貌

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Vision EQXX的續航力大幅提升也有賴平治的車體設計，去年平治正式推出豪華電動車EQS，其風阻係數為0.20Cd，幾乎是量產車史上最低，但Vision EQXX進一步將風阻係數壓低至 0.17Cd，流線型車身設計大幅減低耗能。

戴姆勒：北汽持股9.98%同意不再增持　持股料超吉利李書福，看【下一頁】

治母企戴姆勒首席技術官Markus Schaefer表示，今年中旬前會在各種地形測試Vision EQXX，其電池技術將應用在2025年推出電動車上，但未透露EQXX何時能上市。

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