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【樓市熱話】跟70歲母同住公屋 單身港男想抽居屋 惟月入23K擔心供樓冇晒生活

理財智慧 19:11 2022/01/04

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新一輪居屋即將登場，今次更有部份位於市區黃金地段，引起不少市民關注。近日有網民在討論區發帖，指自己跟母親住在公屋，想抽新居屋，卻擔心人工不夠負擔，將來人生為了供樓而冇晒生活，感到十分矛盾。

網民處境：

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同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

此帖一出，引起不少網友回應，不少人叫不要想太多，「你連抽都未抽，就幻想中了不知供唔供得起，其實公屋居民家有長者都好多人抽唔到的」、「先報名抽，抽中了再諗」、「如果伯母同意交間公屋出黎, 用綠表抽，中簽揀先機會會大些。伯母要付出, 又有份住, 就要問伯母居屋地點適唔適合」、「你咁多顧慮，住公屋比較適合你，不用煩」

最新一期居屋2022計劃，供應近9,000伙新居屋單位，供綠表及白表人士申請購買。新一期居屋共有7個屋苑，當中最受關注有北角驥華苑，預期呎價近一萬元。該盤本身已是罕有的港島區新居屋，再加上鄰近港鐵、向東北方向擁有維港海景，毗鄰千萬元的豪宅海璇呎價高達6萬元，變相售價相當吸引。

相關文章：【樓市熱話】 月入4.5萬擁200萬首期 港男目標九龍區550萬內 樓齡20年有選擇嗎？

相關文章：【樓市熱話】2016年落車賺300萬 港男選擇租住市區樓 5年共付150萬租金 終錯失時機未能再上車

另一個受注目的市區盤則屬啟德啟欣苑，現時啟德發展區已有多個豪宅盤落成，呎價普遍逾2萬元。啟欣苑實用面積介乎186至448呎，最平價錢只是124萬元，最少首期6.2萬元可以上車，居屋納米盤亦成為市場熱烈討論之對象。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

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記者：李兆明

 

 

 

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