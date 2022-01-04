【異動股】 瑞聲科技獲高盛唱好 股價曾飆逾9%

蘋果公司（Apple，美﹕AAPL）股價創新高，市值首破3萬億美元，同時獲大行高盛唱好，帶動蘋果供應商之一的瑞聲科技（02018）股價上揚，今日（4日）曾飆逾9%，高見33.65元水平，收報32.85元，升6.8%，成交額4億元，為表現最好藍籌。

【比亞迪 1211】 南韓雙龍汽車攜手比亞迪 合作研發動力電池【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

高盛發表研究報告，認為投資者是時候重新關注瑞聲，並指公司最艱難時刻已經過去，今年付運量可按年增99%，因此維持對其「買入」投資評級，目標價66元。該行指，對瑞聲持建設性看法及具三大看好理由，第一是手機鏡頭和相機模組的擴展以及由全面產品（3P/4P/5P/6P、混合鏡頭、相機模塊）和客戶群滲透至所有領先的Android智能手機品牌組合升級，產能也有望於兩年內由每月1億件增加到每月1.3億至1.4億件。

同場加映﹕【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

第二是看好汽車電子為長期驅動力，第三是現有業務經過過去4年，在失去市場份額後已趨穩定；而公司旗下小腔體揚聲器模組向Android手機品牌滲透更多型號。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧