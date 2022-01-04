巴西男盜用離世男童身份 非法任美國聯航空少23年

美國聯邦法院記錄近期揭露，1名巴西男子盜用1名美國離世兒童身份，成功在美國聯合航空公司任職長達23年。美國聯邦法院文件亦顯示，男子期間更曾6次更新護照。美國聯合航空公司證實，男子已經離職，未來將更嚴格驗證新員工身份。

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美國商業網站《Business Insider》報道，美國外交安全局（Diplomatic Security Service，簡稱DSS）入稟德州休斯敦（Houston）地區法院，起訴巴西公民葛德斯（Ricardo Cesar Guedes），盜用已故美國公民拉德（William Ericson Ladd）身份。根據起訴書，葛德斯以拉德身份在美國聯合航空（United Airlines）非法任職。

據報拉德出生於1974年，並在1979年時於一場事發於華盛頓州（Washington state）的車禍中離世，當時他仍未滿5歲。而葛德斯則在1972年出生於巴西聖保羅（Sao Paulo），在1998年盜用拉德身份成功申請美國護照。起訴書更指葛德斯其後更6次成功更新護照，直至2020年12月國務院有所察覺，將其申請標籤為存有欺詐（various fraud indicators）。

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DSS人員其後對葛德斯展開刑事調查，透過他在90年代提交的巴西公民身份證附帶的指紋，確認其巴西公民身份。法庭文件亦顯示，美國海關將身份證指紋，和葛德斯入職聯合航空時作背景審查提交的指紋作對比，發現結果匹配。

葛德斯目前被控申請護照時提供虛假陳訴、冒充美國公民以及利用虛假原因進入機場安全管轄區域。聯合航空證實，葛德斯已經離職，公司未來將更嚴格驗證新員工的身份。葛德斯代表律師則拒絕發表評論。

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責任編輯：李俊儀