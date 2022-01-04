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【澳洲疫情】至今逾54萬確診 近半於過去兩周錄得

環球社會熱點 17:43 2022/01/04

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澳洲新冠肺炎疫情反彈，當地確診個案持續增加，周二（4日）新增逾4.7萬宗新冠病例創紀錄新高，確診數字亦較前一日增加近3成。澳洲至今累計錄逾54萬宗確診，當中有一半個案於過去兩星期錄得。

澳洲醫護人手不足 部分確診護士需繼續工作 【下一頁】

受Omicron變種侵襲，澳洲周二單日新增4.7萬宗新冠確診，創當地紀錄新高。其中人口最多的新南威爾士州有逾2.3萬宗確診、有1,344名患者需要住院接受治療。當地官員表示，自上月16日以來，有74%重症患者感染Omicron變種。

此外，維多利亞州新增約1.4萬宗病例，較前一日倍增。維多利亞州政府表示，前來進行新冠病毒檢測的民眾當中，有4分1人呈陽性反應，而絕大多數需入住深切治療部的重症患者都沒有接種疫苗。於上月開放邊境的昆士蘭州疫情亦出現反彈，周二新增5,699宗病例，而在1個月前，當地僅錄6宗確診。

澳籍港人移民女將爆冷 澳網前哨戰擊敗兩屆溫網得主 【下一頁】

澳洲至今累計錄得超過54萬宗確診個案，當中接近一半確診於過去兩周錄得，2,270名患者死亡。

當地疫情嚴峻，總理莫里森（Scott Morrison）於上周宣佈收緊民眾免費接受病毒檢測條件。大量民眾需要自費接受快速病原檢測，導致售價上升，商人囤積居奇，引起當地市民不滿莫里森做法。

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責任編輯：郭麗明

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