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【外送服務】翠華推「快翠送」網站　訂單滿400元免運費

股市 17:25 2022/01/04

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翠華 （01314） 此前已透露擴展外送服務「快翠送」。翠華宣布，正式推出「快翠送」網站，並與Lalamove合作外送服務，若訂單滿400元，可免運費，若訂單金額超過200元，則享運費半價優惠，現可於部分店舖使用，分別為屯門海趣坊店、沙田店、荃灣眾安街店、荃灣廣場店和東涌富東店，預計今年首季將推展至全線分店。

顧客亦可提前於網站下單，揀選合適的時間後，再在指定時間到店自取，餐廳將不會收取任何手續費和運費。

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「快翠送」外送服務已推出超過8年，以往是顧客打電話到店舖叫外賣。翠華行政總裁兼執行董事李堃綸指，這次推出「快翠送」網站，希望可吸納更多不同年齡層的客群，未來集團將會並駕齊驅地做好「快翠送」及與第三方平台合作的外賣業務。

另外，集團將於1月下旬推出大裝版（160克）瑤柱 XO醬，並會推出新春送禮套裝，售價為79元。翠華本於去年11月初就推出了瑤柱XO醬（40克）。

【翠華訪問】翠華拓外送 明年初推「快翠送」網站

相關文章：【業績｜餐飲股】翠華上半年虧損收窄六成至3043萬元　計劃明年初在港增設3餐廳

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翠華控股（01314） 港股 Lalamove

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