【賢行軼事@iM網欄】來吧！是時候重新相信自己！

2022年第一篇長文。

在現今世代，大家都會即時在不同社交媒體發文貼圖和表達感想等等。從大除夕到元旦，我自己也上載了不少，但主要是簡潔的情感表達，我還是很珍惜長文記述和分享，在假期期間遇上不少讀者，都說喜歡看我積極和正能量的文章，令我更加珍惜。

去年提及過，每年年底都會跟同事總結公司的發展和簡單作個人分享，2021年也不例外。2021年甫一開始，世界很多事便承接著2020年底的錯誤，是錯誤的延續，世界出現了各式各樣的問題，是艱難的一年。但錯的，不會長久，否極，便會泰來。

這兩年公司多了很多新臉孔，尤其是剛出來社會工作不久的年輕人，所以花了較大篇幅跟他們分享兩年前公司的發展和過程，讓他們知道一路走來是怎樣的光景。其實公司也可算是香港發展的縮影，近兩年香港可能會讓年輕一代感到失望、徬徨，找不到方向和前路，不知所措，我們嘗試看看，其實我們的能力應該可以怎樣。

回顧，並不是要緬懷過去，是要重新認識自己。對著昔日光輝，不是如老人般輕嘆，是要告訴自己，我們香港人的能力。在零售業，過往香港長期是全球每平方呎生產效率最高的地方，世界其他地區要用數千平方呎的店舖才能創造的營業額，我們數百平方呎已能達到。從前帶著外國運動品牌的朋友到「波鞋街」考察，他們會感到匪夷所思。世界各地的百貨公司、商場都大得可以，新建的更美輪美奐，但銅鑼灣的崇光百貨，對大家來說可說是奇蹟般的存在。

但這裡要小心了！回顧時不要盲目信奉昔日的成功方式，以為從前的方式還可行，雖然現在應該更多的人會跟我俱往矣，現在世界已不同，再說這些過往的事已沒用。對的！世界已經不同，但我們要認識不只是從前的方法，是從前的高度。香港的成功，從來不是我們有多少資源，不是我們有多舒適安穩，可能就是過往十年甚至二十年太安穩令我們忘記了香港人的特質。我們最大的優勢是我們的內在，靈活多變，無論世間如何轉變，我們也有方法應對，甚至突圍而出。可能會感到是聽了很多遍論調，但我想說，過去兩年多全香港面對逆境，但其實在香港大環境面對順境時，我們也要面商業上強大的競爭對手，霸權式的幕後威逼和壟斷資源，在大環境經歷順境時，我們也同樣艱辛地對抗著種種，從來沒有放棄過。放棄很容易，加入對手陣營，堅持很難，因為要做打倒巨人的大衛，需要更多智慧。一直在這裡的，就是願意堅持的同事。東京奧運香港隊的成功，適時告訴我們，香港還是能這麼強大，也同時讓公司同事們看到我們默默堅持做的，必會有所回報。

谷底是否已過我不知道，但要相信不會再差，半封城的狀態維持了兩年，這是看誰能先適應的比賽。過去有風光明媚的時光，也有艱難險阻的時刻，2021年凌亂的結，用心理順了便會分開，當你真心渴望，全宇宙都會聯合起來幫助你。只要自己不忘初心，繼續走自己的路便成了。我對香港充滿信心，是時候重新相信自己，肯定自己，就讓我們重新出發，重奪我們在世界應有的高度。

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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