【APPLE】蘋果贈予工程師及員工「M1芯片」潮T-shirt 慶祝芯片一周年

蘋果於2021年年底推出首款Apple Silicon芯片M1,而為慶祝芯片一周年,蘋果贈送印有M1芯片圖案的T恤給所有從事M1芯片研發的工程師及相關員工。

【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

蘋果資深工程師Andy Boretto早前在Twitter上發布相關消息,圖中除了展出衣服外,原來蘋果還附送一張小卡片,內容為「Every so often, something comes along that changes everything. Congratulations and thank you for helping make Apple ‌M1‌ possible!」

【兼職推介】千色請兼職倉務員 負責一般倉務工作 時薪70元:【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

蘋果預計在2022年發表5款新Mac,包括新高階iMac、重新設計的MacBook Air、更新 Mac mini、入門級MacBook Pro,以及採用蘋果芯片的Mac Pro。

【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:潘曉豐