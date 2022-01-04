【APPLE】蘋果贈予工程師及員工「M1芯片」潮T-shirt 慶祝芯片一周年

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蘋果於2021年年底推出首款Apple Silicon芯片M1，而為慶祝芯片一周年，蘋果贈送印有M1芯片圖案的T恤給所有從事M1芯片研發的工程師及相關員工。
【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白
蘋果資深工程師Andy Boretto早前在Twitter上發布相關消息，圖中除了展出衣服外，原來蘋果還附送一張小卡片，內容為「Every so often, something comes along that changes everything. Congratulations and thank you for helping make Apple M1 possible！」
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蘋果預計在2022年發表5款新Mac，包括新高階iMac、重新設計的MacBook Air、更新 Mac mini、入門級MacBook Pro，以及採用蘋果芯片的Mac Pro。
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責任編輯：潘曉豐