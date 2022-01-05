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【內房危機】碧桂園上月銷售額增76%　一文看清2021年內房銷售數據（不斷更新）

股市 17:55 2022/01/05

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內房違約潮持續發酵下，不少房企每月銷售每況愈下。來到總結去年銷售表現，富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤的主要內房全年銷售僅增長約2%，約85%的發展商未能完成全年銷售目標，其中12月銷售按年跌約34%。本報綜合12月房企的銷售數據，並以一文形式報道。以下貨幣單位為人民幣。

重溫11月份內房銷售數據，看【下一頁】

碧桂園 （02007） 12月銷售額約225.8億元，按年增長76.1%，合同銷售建築面積約289萬平方米。全年累計合約銷售金額約5,580億元， 按年跌17.1%，歸合同銷售建築面積約6,641萬平方米。

金地商置 （00535） 12月銷售額約77.8億元，按年跌28.5%，合約銷售總面積約38.9萬平方米，銷售均價為每平方米約20,000元。全年累計合約銷售金額約784.5億元，按年增長約4%，而累計銷售總面積約 375.5萬平方米。

花樣年 （01777） 12月銷售額約18.08億元，按年跌70.1%，已售建築面積為約12.3萬平方米，平均售價為每平方米約14,665元。全年累計合約銷售金額約465.9億元，按年跌5.3%，相應已售建築面積為約298萬平方米，平均售價為每平方米約人民幣 15,637元。

中梁控股 （02772） 上月合約銷售金額約163億元，按年跌18.9%，合約銷售面積約143.8萬平方米，合約銷售均價約11,300元平方米。全年累計合約銷售金額約1,718億元，按年升1.7%，累計合約銷售面積約1427.7萬平方米，銷售均價約12,000元平方米。據指，集團去年銷售目標為1800億元，意味接近完成。

【內房危機】中梁控股推遲派發原訂1月中期息　「中國房地產面臨持續不確定性」

時代中國 （01233） 12月合同銷售為90.98億元，按年跌45.8%，簽約建築面積約52.8萬平方米。全年累計合同銷售為955.9億元，按年跌4.8%，簽約建築面積約為514.2萬平方米。

綠城中國 （03900） 上月自投項目取得銷售5,845套，銷售面積約75萬平方米，當月銷售金額約為195億元，銷售均價約為每平方米26,001元。全年合同銷售金額2,666億 元，按年增長約24%；其中歸屬於綠城集團的權益金額約為1,452億元。

而上月以綠城品牌銷售的代建管理項目合同銷售金額約77億元。全年代建項目累計取得合同銷售面積619萬平方米，合同銷售金額約為843億元。

祥生控股 （02599） 上月歸屬集團合約銷售額約65.2億元，合約建築面積約為45.3萬平方米，平均合約售價約為每平方米14,391元。全年計，合約銷售總額約為803.4億元，合約建築面積約為589.3萬平方米，平均合約售價約為每平方米13,633元。

當代置業 （01107） 上月合約銷售額為8億元，對比2020年同期的52.5億元，按年下跌84.7%；當中物業合約銷售額按年下跌85.3%至7.5億元，物業合約銷售面積約7.8萬平方米，按年下跌83%。

去年全年合約銷售額約360.5億元，對比2020年的全年合約銷售額為422.1億元，按年減少14.6%；全年物業合約銷售面積約355萬平方米，按年下跌12.7%，銷售均價為每平方米9968元。當中，今年全年的物業合約銷售額為353.9億元，車位合約銷售額約6.6億元。

建業地產 （00832） 12月得物業合同銷售額103.65億元，按年減少為22.1%，合同銷售建築面積149.5萬平方米，減少23.1%，每平方米平均銷售價格6,932元，增加1.3%。

全年公司已取得物業合同銷售總額601.05億元，按年減少12%，總合同銷售建築面積816.6萬平方米，減少8.2%，每平方米平均銷售價格為7,360元，減少為4.2%。

恒大 （03333） 全年物業實現合約銷售金額4,430.2億元，合約銷售面積5,426.5萬平方米。以2020年合約銷售金額7,232.5億元計，去年銷售按年跌38.8%，僅完成全年銷售目標7500億元的59%。

【恒大危機】恒大復牌升一成後急回、確認海花島39棟建築遭勒令拆除　恒大理財產品苦主再上街（圖集）

力高 （01622） 全年實現合約銷售約470.11億元，建築面積約535.71萬平方米。

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【內房危機】富瑞：12月內房銷售按年跌34%　85%發展商未完成全年銷售目標

記者：梁安琪

 

港股 銷售 物業 車位 當代置業（01107）

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