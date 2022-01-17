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【內房危機】招商局置地全年銷售額升11%　一文看清2021年內房銷售數據（不斷更新）

股市 17:02 2022/01/17

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內房違約潮持續發酵下，不少房企每月銷售每況愈下。來到總結去年銷售表現，富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤的主要內房全年銷售僅增長約2%，約85%的發展商未能完成全年銷售目標，其中12月銷售按年跌約34%。本報綜合12月房企的銷售數據，並以一文形式報道。以下貨幣單位為人民幣。

重溫11月份內房銷售數據，看【下一頁】

【2022年板塊部署】港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教您部署策略

招商局置地 （00978） 10月至12月合同銷售總額約為180.8億元，按年增約7%，合同銷售總面積 約為74.7萬平方米，按年減約16%，平均售價約為每平方米24,198元。全年合同銷售總額約為552億元，按年增約11%，合同銷售總面積約為239.2萬平方米，按年減約13%，平均售價約為每平方米23,075元。

朗詩地產 （00106） 全年累計合約銷售額（集團連同其合營公司和聯營公司）約為465.24億元，按年增約15%，簽約建築面積約為259.8萬平方米，按年增約11%。

世茂集團 （00813） 12月合約銷售額約為112.2億元，按年跌70.1%，合約銷售面積為67.1萬平方米，平均銷售價格為每平方米16,729元。全年累計合約銷售總額約2,691.1億元，按年跌10.4%，累計合約銷售總面積為1528.6萬平方米，平均銷售價格為每平方米17,605元。

合景泰富 （01813） 12月預售額為101.3億元，按年跌21.4%；預售建築面積約為56.4萬平方米，按年減16.2%。

瑞安房地產 （00272） 全年累計合約銷售總額約302.7億元，按年升約43%，合約物業累計已出售總建築面積47.5萬平方米，平均售價爲每平方米63,800元。第四季合約物業銷售額達143.3億元，按年升80.8%，已出售建築面積為18.4萬平方米，合約物業合同銷售平均價格為每平方米77,800元。

華潤置地 （01109） 12月合約銷售額約451.5億元，按年增15.6%，總合同銷售建築面積約101萬平方米，按年增5.8%。全年累計合約銷售總額約3,157.6億元，按年增10.8%，總合同銷售建築面積約1664.9萬平方米，按年增17.4%。

越秀地產 （00123） 12月合約銷售額約200.8億，按年升約77%，合同銷售面積約為71.4萬平方米， 按年升約62%。全年累計合約銷售總額約1151.5億元，按年升約20%，累計合同銷售面積約417.7萬平方米，按年升約10%。累計合同銷售金額約佔2021年合同銷售目標人民幣1,122億元的103%。

新力控股 （02103） 12月合約銷售額約5.58億元，按年跌96.2%。全年累計合約銷售總額約為814.9億元，合同銷售面積約536.1萬平方米，按年跌28.3%，平均銷售價格為每平方米15,200元。

遠洋集團 （03377） 12月合約銷售額約155.3億元，按年跌31.9%；協議銷售樓面面積約95.8萬平方米；協議銷售均價為每平方米約16,200元。全年累計合約銷售總額約為1362.6億元，按年增4%；累計協議銷售樓面面積約767.4萬平方米；累計協議銷售均價為每平方米約17,800元。

綠地香港 （00337） 全年累計合約銷售額330億元，按年跌39.5%，已售合約總建築面積約282.6萬平方米，平均售價約為每平方米11,678元。

禹洲集團 （01628） 12月合約銷售額74.31億元，按年增17%；銷售面積為36.6萬平方米；平均銷售價格為每平方米20,281元。全年累計合約銷售總額約為1,050.2億元，按年增0.05%；累計銷售面積為529.4萬平方米；平均銷售價格為每平方米人民幣19,838元。

港龍中國 （06968） 12月合同銷售額約25.3億元，按年跌51.5%。全年累計合約銷售總額約為300.4億元，按年跌4.1%。

龍湖集團 （00960） 12月合同銷售金額396.9億元，按年增42.7%，合同銷售面積252.1萬平方米。全年累計合約銷售總額約為2900.9億元，按年升7.2%；合同銷售面積1,708.9萬平方米。

保利置業 （00119） 全年累計合約銷售額約566億元，按年增8.6%，合約銷售面積約為 313.8萬平方米。

龍光集團 （03380） 合約銷售額約130.5億元，按年增8.7%，合約銷售面積約52.9萬平方米。全年累計合約銷售額約1,402億元，按年增16.2%，合約銷售面積約 797.4萬平方米。

新城發展 （01030） 12月合約銷售總額約為208.1億元，按年跌33%，銷售面積為258.4萬平方米，按年跌19.2%。全年累計合約銷售金額約2337.8億元，按年跌6.9%，累計銷售面積為2,354.7萬平方米，按年增0.25%。

中國奧園 （03883） 全年累計合約銷售金額約1,210.3億元，按年跌9%。

弘陽地產 （01996） 12月合約銷售總額約為81.3億元，按年跌33.6%，銷售面積為49.5萬平方米，平均銷售價格為每平方米16,417元。全年累計合約銷售金額約872.2億元，按年增0.8%，累計銷售面積為 516.5萬平方米，平均銷售價格為每平方米16,887元。

融創中國 （01918） 12月合約銷售總額約為478.2億元，按年跌12.8%，合同銷售面積約296.5萬平方米，合同銷售均價約每平方米16,130元。全年累計合約銷售金額約5,973.6億元，按年增4%，累計合同銷售面積約4,141.8萬平方米，合同銷售均價約每平方米14,420元。

美的置業 （03990） 全年累計簽約銷售金額共1,371.4億元，按年升8.7%，而相應的已售建築面積約1,176.4萬平方米。

富力地產 （02777） 12月合約銷售總額約為80.3億元，按年跌62.7%，銷售面積達約60萬平方米。全年累計合約銷售金額約1202億元，按年跌13.4%，銷售面積達約941.5萬平方米。

中國金茂 （00817） 12月簽約銷售金額219.9億元，按年跌28.6%，簽約銷售建築面積約138.5萬平方米。全年累計簽約銷售金額共235,603百萬元，按年增1.9%，累計簽約銷售建築面積約1320.5萬平方米。

中國海外宏洋 （00081） 12月合同銷售額約56.2億元，按年跌21.3，合約銷售面積50.2萬平方米，按年跌9.8%。全年累計銷售額約712億元，按年升10%，合約銷售面積568.3萬平方米，按年升7.2%。

中國海外發展 （00688） 合約物業銷售金額約397.7億元，按年跌0.05%，相應的已售樓面面積約為228.3萬平方米，按年增12.7%。全年累計銷售額約3694.95億元，按年增2.4%，累計已售樓面面積約1890.5萬平方米，按年跌1.4%。

陽光100 （02608） 12月合同銷售額約3.1億元，按年跌82.7%，合同銷售面積約27,211平方米。全年累計銷售額約32.2億元，按年跌69.4%，對應合同銷售面積約29.5萬平方米。

正榮地產 （06158） 12月累計合約銷售額約為100.11億元，按年跌41.4%，合約銷售建築面積約為59.6萬平方米，平均售價約為每平方米16,800元。全年累計銷售額約1,456.4億元，按年增2.6%，合約銷售建築面積約為880.3萬平方米，合約平均售價約為每平方米16,500元。

合生創展 （00754） 全年累計合約銷售額為約港幣517.36億元，按年升21.51%，合約銷售面積約109.9萬平方米，合約銷售平均售價為每平方米44,826元，按年升78.14%。

銀城國際 （01902） 12月合約銷售額約11.3億元，按年跌83.8%，合約建築面積約為5.6萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,185元。全年累計銷售額約252.9億元，按年增9%，合約總建築面積約為113.6萬平方米，平均合約售價約為每平方米22,265元。

上坤地產 （06900） 全年累計銷售額約248.4億元，合約銷售面積約193.9萬平方米，合約平均銷售價約每平方米12,808元。

旭輝控股 （00884） 12月銷售額為215億元，按年跌30.6%，合同銷售面積約1，34.2萬平方米。合同銷售均價約每平方米18,300元。全年累計銷售額約2,472.5億元，按年增7%，合同銷售面積約1448.7萬平方米。合同銷售均價約每平方米17,700元。

萬科 （02202） 12月銷售額約635.6億元，按年跌37.4%，合同銷售面積349.6萬平方米。全年累計合約銷售額約6,277.8億元，按年跌10.8%，合同銷售面積3,807.8萬平方米

雅居樂 （03383） 12月銷售額約138.6億元，按年跌38%，建築面積為117.8萬平方米，平均價為每平方米11,770元。全年累計合約銷售額約1,390.1億元，按年增0.59%，對應建築面積為971.9萬平方米，平均價為每平方米14,303 元。

融信中國 （03301） 12月銷售額約102.5億元，按年跌52.4%，合同銷售面積約為51.6萬平方米，平均合約售價約為每平方米19,851元。全年累計合約銷售金額約1555.2億元，按年增0.2%，總合約建築面積約733.7萬平方米，平均合約售價約為每平方米21,198元。

中駿集團 （01966） 12月銷售額約67.52億元，按年跌40%，合同銷售面積70.1萬平方米，按年跌23%。平均售價為每平方米9,630元。全年累計合約銷售金額約1,045.3億元，按年增3%，累計合同銷售面積747萬平方米，按年增1%，平均售價為每平方米13,994元。

碧桂園 （02007） 12月權益銷售額約225.8億元，按年增長76.1%，合同銷售建築面積約289萬平方米。全年累計權益合約銷售金額約5,580億元， 按年跌2.2%，歸合同銷售建築面積約6,641萬平方米。

金地商置 （00535） 12月銷售額約77.8億元，按年跌28.5%，合約銷售總面積約38.9萬平方米，銷售均價為每平方米約20,000元。全年累計合約銷售金額約784.5億元，按年增長約4%，而累計銷售總面積約 375.5萬平方米。

花樣年 （01777） 12月銷售額約18.08億元，按年跌70.1%，已售建築面積為約12.3萬平方米，平均售價為每平方米約14,665元。全年累計合約銷售金額約465.9億元，按年跌5.3%，相應已售建築面積為約298萬平方米，平均售價為每平方米約人民幣 15,637元。

中梁控股 （02772） 上月合約銷售金額約163億元，按年跌18.9%，合約銷售面積約143.8萬平方米，合約銷售均價約11,300元平方米。全年累計合約銷售金額約1,718億元，按年升1.7%，累計合約銷售面積約1427.7萬平方米，銷售均價約12,000元平方米。據指，集團去年銷售目標為1800億元，意味接近完成。

【內房危機】中梁控股推遲派發原訂1月中期息　「中國房地產面臨持續不確定性」

時代中國 （01233） 12月合同銷售為90.98億元，按年跌45.8%，簽約建築面積約52.8萬平方米。全年累計合同銷售為955.9億元，按年跌4.8%，簽約建築面積約為514.2萬平方米。

綠城中國 （03900） 上月自投項目取得銷售5,845套，銷售面積約75萬平方米，當月銷售金額約為195億元，銷售均價約為每平方米26,001元。全年合同銷售金額2,666億 元，按年增長約24%；其中歸屬於綠城集團的權益金額約為1,452億元。

而上月以綠城品牌銷售的代建管理項目合同銷售金額約77億元。全年代建項目累計取得合同銷售面積619萬平方米，合同銷售金額約為843億元。

祥生控股 （02599） 上月歸屬集團合約銷售額約65.2億元，合約建築面積約為45.3萬平方米，平均合約售價約為每平方米14,391元。全年計，合約銷售總額約為803.4億元，合約建築面積約為589.3萬平方米，平均合約售價約為每平方米13,633元。

當代置業 （01107） 上月合約銷售額為8億元，對比2020年同期的52.5億元，按年下跌84.7%；當中物業合約銷售額按年下跌85.3%至7.5億元，物業合約銷售面積約7.8萬平方米，按年下跌83%。

去年全年合約銷售額約360.5億元，對比2020年的全年合約銷售額為422.1億元，按年減少14.6%；全年物業合約銷售面積約355萬平方米，按年下跌12.7%，銷售均價為每平方米9968元。當中，今年全年的物業合約銷售額為353.9億元，車位合約銷售額約6.6億元。

建業地產 （00832） 12月得物業合同銷售額103.65億元，按年減少為22.1%，合同銷售建築面積149.5萬平方米，減少23.1%，每平方米平均銷售價格6,932元，增加1.3%。

全年公司已取得物業合同銷售總額601.05億元，按年減少12%，總合同銷售建築面積816.6萬平方米，減少8.2%，每平方米平均銷售價格為7,360元，減少為4.2%。

恒大 （03333） 全年物業實現合約銷售金額4,430.2億元，合約銷售面積5,426.5萬平方米。以2020年合約銷售金額7,232.5億元計，去年銷售按年跌38.8%，僅完成全年銷售目標7500億元的59%。

【恒大危機】恒大復牌升一成後急回、確認海花島39棟建築遭勒令拆除　恒大理財產品苦主再上街（圖集）

力高 （01622） 全年實現合約銷售約470.11億元，建築面積約535.71萬平方米。

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【內房危機】富瑞：12月內房銷售按年跌34%　85%發展商未完成全年銷售目標

記者：梁安琪

 

港股 銷售 物業 車位 當代置業（01107）

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