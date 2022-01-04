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【加強監管】內地險企資本新規出爐　分析：平保與新華保險最受影響

股市 17:18 2022/01/04

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中銀保監去年底發佈俗稱「償二代二期」的《保險公司償付能力監管規則（Ⅱ）》。

中銀保監去年底發佈俗稱「償二代二期」的《保險公司償付能力監管規則（Ⅱ）》。分析指有關規則對內險股影響深遠，但需時見效。美銀美林預期，平保 （02318） 將最受新規影響，其次是新華保險 （01336） 、中國太保 （02601） 及友邦 （01299） 中國。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝、及遠東發展

上調非保險類子公司風險因子

所謂「償二代二期」，是指中國第二代保險業償付能力監管制度的二期修訂制度。原保監會早於2017年9月已發佈《償二代二期工程建設方案》。時隔4年多，該新規終於正式發佈，險企自今季開始須根據新規預備償付能力報告，新規目的是鼓勵險企減低資產負債表風險。

新規中有幾項要求料為險企增添壓力。首先，長達10年以上的保單才可計入險企的核心資本，而且保單對資本充足率和償付能力比率之貢獻，不可超出35%。其次，非保險類子公司計算長期股權投資最低資本要求時，所採用的風險因子由原來的10%上調至100%。其他較受關注的新規，還包括險企須為長期股票投資進行減值撥備，物業投資不可隨市值入帳等。

美銀美林料新規將鼓勵長期保障型產品推出，因這類產品的資金可計入核心資本。不過，在疲弱的宏觀環境與產品需求下，有關影響料需要兩至三年顯現。至於上調非保險類子公司風險因子的做法，料將引來包括平保在內的險企之憂慮。美銀美林推測，險企未來投資非保險類業務時將更為審慎，並會下調房地產相關投資比重。雖然新規或會促使險企作出更平衡的投資組合，但卻有機會導致險企投資回報減少。

非壽險險企料較受影響

美銀美林直言，難以量化有關修訂對內險股的資本充足率和償付能力比率之影響，僅預計大部份險企的核心償付能力比率將因而顯著下跌。此外，該行料新規將導致險企的投資與業務出現變化，惟有關轉變需時顯現，因新規設過渡期，要求險企最遲2025年才全面執行到位。

惠譽相信，新規可令險企更準備計算資產與負債風險，有助改善險企資本質素。整體而言，新規對壽險險企的影響將小於非壽險險企，因一部分收緊資本要求之影響，可獲新的利率風險計算方法所抵銷。非壽險險企由於未能受惠上述利率風險的抵銷，償付能力比率的跌幅將高於壽險險企。

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記者﹕余倩敏

 

港股 A股 保險公司 惠譽 中國銀行保險監督管理委員會 新華保險（01336） 內地保險股 中國太保（02601）

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