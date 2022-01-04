【異動股】印尼或限煤炭出口 內地電力股昨日炒高今日炒落

今日印尼能源部指由於家庭用電煤炭供應緊張，因此宣佈將於今年1月停止煤炭出口，市場憂慮煤價上升及供應受限，昨日剛獲資金捧場的電力股回吐早前升幅，其中華潤電力 （00836） 股價跌11.7%至24.25元。

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其他電力股亦報跌，龍源電力 （00916） 創1個月高位後倒跌4.8%；大唐發電 （00991） 跌8.7%至1.68元；華電國際跌8.1%至3.31元； 中國電力 （02380） 跌9.7%至4.92元。

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