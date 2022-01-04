【樓市熱話】2016年落車賺300萬 港男選擇租住市區樓 5年共付150萬租金 終錯失時機未能再上車

有人買樓是為了炒樓，也有人是作自住用途，不管怎樣也好，看準時機上車是十分重要的，而近日有網民於網上討論區發文，指自己有一位朋友本因在置業後看準時機把單位買出而賺到了不少錢，但後來卻又因做錯決定去租樓，而且又不懂得打算，不斷的亂花錢，最終因錯失時機而未能再次置業。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「買樓又怎會如此理想呢！」，「即使住村屋其實也是不便宜的，我害怕你朋友之後連車也養不起。」，也有人指，「把握時機，目光放長遠是十分重要的。」。

另有網民指，「你朋友本有300萬在手，也不懂得買一個更大的單位反而去租樓，真是太不懂打算了。」。

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責任編輯：關海儀