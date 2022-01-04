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【新冠疫苗】英JCVI主席：全球每半年打一針不可行

環球社會熱點 17:09 2022/01/04

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自從發現新冠肺炎Omicron變種病毒，全球加緊疫苗接種應對最近急升的疫情。英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）主席指出，全球每半年打一針加強劑的做法不可行，並強調英國社會終有一天需要回復正常。

【新冠疫苗】英媒回顧接種計劃 英國逾8成打兩針 【下一頁】

有份參與研發阿斯利康疫苗的JCVI主席普拉特（Andrew Pollard）周一（3日）受訪，表示要求民眾每半年接種一次加強劑是不可行，全球廣泛接種4針的想法更是不合理，特別是部分窮國現時只得少於10%民眾未打首劑。

普拉特指對大多數完成接種者而言，打完第3針後重症機率甚低，未來有可能只會針對免疫力較差人士或高危族群，才會安排接種更多劑疫苗。

【輝瑞疫苗】美FDA准12至15歲打第3針 待CDC審議 【下一頁】

英國現時疫情嚴峻，但普拉特對情況保持樂觀，表示最惡劣的情況已經過去，目前需要好好捱過冬天。至於首相約翰遜再次否認收緊防疫，普拉特指目前而言，現行防疫措施起作用，醫療系統亦未崩潰。

普拉特亦表明，英國社會終有一日需要再次開放，屆時可能出現確診潮，因此認為冬季未必是最佳時間。普拉特強調，一切交由政府決定，而非科學家。普拉特表示英國防疫方針必須改變，以疫苗及加強劑為主，疫情最大風險者仍然是未接種疫苗人士。

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責任編輯：吳漢培

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