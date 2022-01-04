【專業工略】海事處請助理驗船督察 月薪2.8萬至4.6萬元 入職有何要求?

海事處請助理驗船督察，月薪28,780元至46,655元，需持有海事處處長所簽發或接納的二級（輪機師）（蒸氣機船或內燃機船）適任證書，主要執行法定及其他相關職務，包括按照《商船（本地船隻）條例》的規定為船隻檢驗和簽發證書及進行意外調查，職位或須於正常辦公時間以外執勤，以及穿著制服或防護衣物。職位會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。



以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同下文所述的證明文件，須於2022年1月14日或之前送達下述聯絡地址(信封上的最後郵戳日期將視為申請日期)，信封面須註明｢申請助理驗船督察職位｣，並確保已經貼上足夠郵資。郵資不足的郵件不會獲派遞至本處，而會由香港郵政視乎情況安排退回或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。



在網上遞交申請的人士，須於2022年1月21日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至下述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。



申請人若非使用指定的申請表格、以傳真或電郵遞交申請表格、逾期遞交、資料不全或未能提供所需證明文件，其申請書將不獲受理。



申請人須提交以下證明文件：

(a) 持有香港以外學術／專業機構頒授證書的申請人，請提供學歷／ 專業資格證書和修業成績表副本；



(b) 持有本港學術機構頒授學歷的申請人，請提供印有選修科目的修 業成績表副本；



(c) 印有工作性質或職位名稱的工作證明文件副本；以及



(d) 《基本法》測試的及格成績副本（如有）。



申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。獲選參加面試的申請人，通常會在截止申請日期後八至十個星期內接獲通知（以電郵或郵寄方式）。如申請人未獲邀參加面試，則可視作已經落選。

聯絡地址：香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓21樓海事處聘任組

查詢電話：2852 4994

截止申請日期(日/月/年)：14/01/2022 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂