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【恒大復牌】 恒大確認海花島39棟樓 遭當地政府責令拆除 下午復牌升近一成後急回

股樓投資 17:06 2022/01/04

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就海南海花島2號島的2-14-1地塊39棟樓涉及違規建設，中國恒大（03333）今日（4日）發公告指，海花島限期拆除僅針對2號島地塊39棟樓，不涉及海花島其它地塊，並指公司將按照決定書的指引，積極溝通、妥善處理。恒大昨日（3日）停牌，至今日下午復牌，股價曾升近一成，高見1.75元，升幅隨即收窄，收報1.61元，升1.3%，成交額3億元。

【新經濟股】 美團、快手達成互聯互通戰略合作 大行看好可創造雙贏 惟股價齊跌【見下頁

    點擊圖片放大
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公告又指，就恒大目前的流動性狀況，將繼續積極與債權人保持溝通，努力化解風險，維護各方合法權益。

早前內媒引述海南省儋州市綜合行政執法局發布的行政處罰決定指，恒大在海南填海建造的世界最大人工島「恒大海花島」其中一期的39幢住宅，因違法取得的規劃許可證已被撤銷，以及項目違反《城鄉規劃法》，責令恒大在10日內自行拆除違法建築物，亦即1月10日前必須拆掉。

同場加映﹕【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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記者：郭秀慧

經濟 復牌 恒大 中國恒大（03333） 海南省
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