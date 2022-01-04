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【騰訊700】騰訊和恒騰網絡附屬 開展遊戲業務合作

股樓投資 17:22 2022/01/04

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近期股權易手的恒騰網絡（00136）宣布，集團附屬公司深圳景秀與騰訊控股（00700），連同其附屬公司騰訊計算機簽訂合作協議，雙方同意由騰訊計算機於內地向集團旗下遊戲產品提供技術服務和渠道推廣服務。集團認為，此次雙方開啟深度合作，可以拓寬集團業務範疇，使得業務板塊更豐富，內容和體驗更多元，並吸引更多新用戶。通過遊戲業務的研發互動，雙方技術團隊的深度交流，增強集團科技實力。騰訊周二收報450元下跌0.8%，恒騰網絡收報2.73元下跌10.7%。

【2022年部署】2022年 值得留意的10大港股   詳情請看【下一頁

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身處財務困局的內房中國恒大(03333)去年11月宣布，向聯合資源投資控股悉售恒騰網絡16.6億股，相當於恒騰已發行股本約１８％，總代價21.2億元。交易完成後，恒大將不再持有任何恒騰股份。恒騰網絡另一前主要股東騰訊，同月亦曾多次減持該股。

[恒大危機] 許家印指公司項目復工率近92% 上季交樓逾5萬套  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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