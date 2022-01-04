▲ 【2022展望】景順2022年十大預測 料儲局3月不會加息 新興市場股票將跑贏發達市場

踏入2022年，環球政經環境將較去年有所轉變，2021年美股及歐股跑贏環球。然而，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper於今年的十大預測中表示，新興市場股票全年有望跑贏發達市場股票，美股上半年或會回調，但會反彈迅速，料周期股年初會優於防守性和長期增長型股票，但全年計，增長股將跑贏大盤，並認為美國聯儲局不會於3月加息。

景順的十大預測：

1）Omicron變種病毒在短期內將是一個負面因素，使供應鏈中斷問題惡化並加劇通脹。然而，在幾個月內，如果Omicron的病情仍然較為溫和，可能會成為一股正面的因素，因為其具有較高的傳染性，似乎正在取代更危險的Delta變種病毒。

2）鑑於Omicron變種病毒擴散，預計新興市場股票在2022年開局將經歷波動。然而，今年全年新興市場股票的表現可能會跑贏包括美國在內的發達市場股票，預計新興市場的增長將加速，受惠於貨幣和財政刺激措施，中國經濟增長重新加速，中國股市可能會推動新興市場股市走高，而美國和歐洲的經濟增長將放緩至更正常的水平。

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3）預計今年至少會發生一場重大的地緣政治危機，俄羅斯與烏克蘭的衝突排在可能性列表的首位，但相信市場會在它發生後的幾天內消化事件。

4）今年上半年美國股市可能會出現回調，但預計反彈相對較快。對上一次大型的調整已經是很久之前，這種調整出現的可能性正在增加，因儲局將在上半年開始貨幣政策正常化並加息。

5）隨儲局開始貨幣政策正常化，全球股票和債券市場的波動性應該會增加。但相信儲局有可能以低於市場目前預期的收緊幅度而帶來正面的驚喜。

6）不相信儲局會在3月份加息。現在還為時過早，尤其是考慮到Omicron變種病毒的擴散。然而，儲局似乎急於開始縮減資產負債表。

7）預計在Omicron的復甦中，美國週期性股票將在今年初優於防守性和長期增長型股票，但全年來看，增長股將跑贏大盤。

8）美國通脹數字可能會進一步上升，特別是考慮到 Omicron變種病毒的擴散及其對供應鏈和勞動市場的潛在影響，但數字應該會在年中見頂，然後緩慢減速。

9）10年期美國國債收益率將在今年結束時高於現時的水平。

10）今年大眾對環境、社會和企業管理（ESG）投資的興趣會更大，部分原因是美國、歐洲和中國對電動汽車的採納程度急劇加速。

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