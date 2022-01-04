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【2022部署】摩通料住宅樓價升5%至10%　行業中較看好寫字樓表現　首選四股

股樓投資 17:36 2022/01/04

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摩通預期，香港今年住宅樓價升5%至10%，行業分類中較看好寫字樓表現，行業首選為太古地產（01972）、長實集團（01113）、新鴻基地產（00016）及領展（00823）。

 

同場加映﹕【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

 

摩通估計，隨着內地與香港逐步通關，兩地商業活動回覆正常，將支持寫字樓需求復甦，雖然預期今年零售銷售維持增長，但高端零售收租股仍缺乏議價能力，難上調租金水平；住宅市道方面，該行預期，發展商業務將會收縮，主要是公共房屋供應大增，以及發展商正尋求在現有業務提升「附加價值」，相信發展商今年表現分歧，尤其資產組合中以估值相對較高的商業地產為主發展商，將面臨被市場重新估值。

 

【2022年部署】一文看盡 12間大行予恒指明年目標水平

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撰文 : 周兆邦

領展房產基金（00823） 港股

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