【2022部署】摩通料住宅樓價升5%至10%　行業中較看好寫字樓表現　首選四股

摩通預期，香港今年住宅樓價升5%至10%，行業分類中較看好寫字樓表現，行業首選為太古地產（01972）、長實集團（01113）、新鴻基地產（00016）及領展（00823）。

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摩通估計，隨着內地與香港逐步通關，兩地商業活動回覆正常，將支持寫字樓需求復甦，雖然預期今年零售銷售維持增長，但高端零售收租股仍缺乏議價能力，難上調租金水平；住宅市道方面，該行預期，發展商業務將會收縮，主要是公共房屋供應大增，以及發展商正尋求在現有業務提升「附加價值」，相信發展商今年表現分歧，尤其資產組合中以估值相對較高的商業地產為主發展商，將面臨被市場重新估值。

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