【大行點睇】大和指中廣核電力估值低於過去7年平均　上調目標價近50%

大和發表報告指，中廣核電力(01816)去年第三季的合併發電量按年增長7%，收入則按年上升21.1%至223億元人民幣，較電力收入增長為高，顯示其於該季的平均電價按年有所提升。

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該行預期，在電力需求增加下，集團去年第四季的收入按年將有穩健增長。另一方面，集團於「十四五」規劃期間的產能料有溫和增長，其中3.5吉瓦的新產能估計可於今年投入商業營運。

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大和將中廣核電力評級由「持有」升至「跑贏大市」，目標價由1.75元上調至2.6元，並調升集團去年每股盈利預測5%，以反映發電量假設提高。該行認為，集團目前估值吸引，相當於今年預測市賬率0.9倍，低於過去7年平均。

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