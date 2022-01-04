【大行點睇】大摩指申洲昨日股價急跌已反映停產風險　維持近200元目標價

摩根士丹利發表報告，申洲國際(02313) 旗下寧波部分廠房因爆發疫情短期停產，但鑒於海外產能的恢復生產及終端需求仍然強勁，該行認為不會阻礙申洲今年的上升周期，認為該股股價在昨日約8%的調整很大程度上已反映短期憂慮。該行維持對申洲「增持」投資評級及目標價195元。

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該行指，申洲已經開始與品牌買家就此事溝通，按公司說法，寧波服裝廠房停產一天將影響該集團年服裝產量的0.1%，但停產的時間取決於內地政府的核酸檢測結果和指導意見。因此現時仍很難衡量影響的大小。

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另外，公司為被檢疫的工人提供補貼，集中檢疫的工人每天500元人民幣(下同)，家庭檢疫的工人每天250元，或可能每天增加1,000萬元以上的成本。另該公司料大多數工人今年可能不會回家過春節。

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