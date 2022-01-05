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【理財智慧】網上保險愈趨成熟 連行山、搭車都有保障

理財智慧 17:04 2022/01/05

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如果讀者有經過紅磡海底隧道 ( 往港島方向) ，顯然會看到一個非常「吸睛」的虛擬網上銀行的廣告牌，寫上「行山都可以買保險」。由於近年香港出現不少虛擬保險公司，業務也越趨成熟，因此本文便會介紹時下的網上保險業務與傳統保險公司的分別、範圍更廣泛的意外保障，希望令讀者可以按自己的需要選擇合適的保險。

同場加映: 【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

網上保險業務

隨著物聯網、5G等科技發展，愈來愈多無需中介或經紀的網上保險公司出現，例如保泰人壽、One Degree、微保險等。與傳統的保險公司不同，他們只提供線上的業務，而不會有門市的服務。客戶有任何問題可以在網上和他們的員工聯絡、任何申索和投保都是透過網上辦妥。他們的業務也更趨多元和專門化，例如專營寵物保險的One Degree、意外保險的微保險等。但網上保險公司較少提供與投資有關的保險業務，例如投資相連保險。因此投保人如果是希望以投資為本或不想事事「親力親為」的客戶，可以考慮用回傳統保險公司或銀行。

意外保險

不少的網上保險都提供保障更多的意外保險，每月保險不超過百多元，但可以提供專門的意外的保障。特別是在封關期間，不少人都會行山、做運動，類似的意外或運動保險也應運而生，主要是保障在活動期間不幸遇到意外的時候可以提供現金的保障，例如行山拗柴、意外受傷甚至身故等。但以運動保險為例，對於投保年齡也有限制，因此投保前要先了解，否則用回傳統的意外保障會較好。

微保險

微保險是忠意保險(Generali) 屬下的網上保險，他們專營意外保險。有別於其他保險公司，他們的保費並無以每月或每年計算，可以以每程為投保單位，提供更大的彈性。例如以他們提供的單車保障，每程只是38元，價錢比一般的意外保險便宜，但投保人也要留意保險有效期，投保人如果一年最多只會有3次機會騎單車，那就不太合適。

相信隨著網上保險的興起，對於我們消費者只是百利無一害，由於網上保險公司提供性價高更高的保險服務，對於傳統保險公司構力減價的壓力。同時，傳統保險公司也需要提升員工的服務質素才可以留住客人，否則客人寧願透過網上保險投保。最後，網上保險公司由於營運成本較低，產品的考量較少，因此有助更保險產品更趨專業化和小眾化。

 

同場加映: 【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

 

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責任編輯：陳佳恩

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