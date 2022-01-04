【大行點睇】1月產量及銷量料改善 花旗再升比亞迪目標價

花旗發表報告，指由於比亞迪 （01211） 去年12月積壓大量訂單，未出貨量高達20萬輛，而主要汽車型號出貨量均勝預期，西安工廠恢復生產，即使供應鏈與同業一樣，但表現料相對優於同業。

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花旗又指，比亞迪1月銷量及產量預計持續按月改善，將2022年至2024年新能源車銷量預測分別上調130萬、175萬及200萬輪，又將H股目標價由536元增至587元，重申「買入」評級。

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