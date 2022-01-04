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【Omicron】政府下月24日落實擴大疫苗氣泡 進入處所或參加活動要先接種疫苗 包括康文署設施和學校

理財智慧 16:50 2022/01/04

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為防範Omicron傳播，政府嚴陣以待，行政長官林鄭月娥周二（1月4日）宣布，下月24日落實擴大疫苗氣泡，範圍不再限於表列處所，文康設施和學校也包括在內，有關細節仍在研究。


林鄭月娥周二出席行政會議前會見傳媒時說，受Omicron變異病毒株影響，全球疫情轉趨嚴峻，單日新增個案逾百萬宗，本港截至昨日累計錄得Omicron個案102宗，其中62宗沒有病徵。醫院管理局已重啟亞洲國際博覽館的社區隔離設施，應付日益增加患者的病床需要。

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林鄭月娥指出，政府須以更嚴厲措施提升疫苗接種率，食物及衞生局局長陳肇始早前已預告擴展疫苗氣泡的要求，市民進入處所或參加活動都要先接種疫苗，範圍不會只局限於表列處所，亦會包括文康設施和學校等處所，12歲以下或持有醫生證明不宜接種疫苗者則可獲豁免。

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消息公布後，前往接種疫苗的市民有所增加，已接種首劑疫苗的市民比率為72.9%。接種人數昨日更創近期新高，近18,000人接種首劑疫苗，逾15,000人接種第三劑疫苗。

林鄭月娥說，疫苗接種率必須大幅提升，以期今年克服疫情，讓市民恢復原有生活，並為通關創造有利條件。就此，她宣布疫苗氣泡要求將於2月24日落實。

【港康碼】政府明增加15個「港康碼」流動支援站 覆蓋全港18區港鐵站，詳見【下一頁

 疫苗氣泡屆時不再局限於一般受香港法例第599F章規管的表列處所，也涵蓋學校和文康設施，例如康樂文化事務署轄下的公共圖書館和博物館。
至於適用細節，則仍待敲定。學校方面，初步或先適用於校長、老師和員工，未必即時適用於學生。

為防範Omicron傳播，達致動態清零，政府未來主要工作包括加強病毒檢測、針對確診者居住地方設受限區域，同時外防輸入，將錄得Omicron個案的國家納入高風險地區，並收緊貨機機組人員檢疫、航班停飛熔斷機制，以至登機前檢測要求。

【賞你遊】第三輪「賞你遊香港」活動延遲接受報名 旅發局提醒市民保留收據，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

病毒檢測 疫苗氣泡 疫苗 疫情 陳肇始 林鄭月娥
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