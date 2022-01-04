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【職場熱話】打工仔定下目標儲100萬 但見朋友不儲錢更能享受生活 質疑儲錢意義何在

理財智慧 17:41 2022/01/04

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每個人對於要如何生活也有不同的態度，有人會儲錢以備不時之需，也有人選擇活在當下，而近日有網民於網上討論區發文，指自己本定下了儲100萬的目標，然而在實行時卻感到困難重重，加上其看到自己朋友因不用儲錢而更能好好享受生活時，更感到心理不平衡，從而質疑其實是否不儲錢，人生才會活得更舒適。

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【職場熱話】打工仔第一天上班  全公司同事竟是Last Day  人工加4成應否辭職？ 下一頁

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「我也不明白為什麼要儲錢。」，「你也不知道自己會在甚麼時候死，所以在食方面千萬不要待薄自己才好。」，也有人指，「若要儲100萬，即使月入2萬也差不多要儲5年才會有。」。

另有網民指，「當瀏覽社交平台時也會懷疑人生，見到自己的朋友明明只是打工仔，但卻是周身名牌地到酒店吃下午茶打卡，我也不明白他們是怎樣做到的。」。

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責任編輯：關海儀

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