【職場熱話】打工仔定下目標儲100萬 但見朋友不儲錢更能享受生活 質疑儲錢意義何在

每個人對於要如何生活也有不同的態度，有人會儲錢以備不時之需，也有人選擇活在當下，而近日有網民於網上討論區發文，指自己本定下了儲100萬的目標，然而在實行時卻感到困難重重，加上其看到自己朋友因不用儲錢而更能好好享受生活時，更感到心理不平衡，從而質疑其實是否不儲錢，人生才會活得更舒適。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【職場熱話】打工仔第一天上班 全公司同事竟是Last Day 人工加4成應否辭職？ 【下一頁】

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「我也不明白為什麼要儲錢。」，「你也不知道自己會在甚麼時候死，所以在食方面千萬不要待薄自己才好。」，也有人指，「若要儲100萬，即使月入2萬也差不多要儲5年才會有。」。

另有網民指，「當瀏覽社交平台時也會懷疑人生，見到自己的朋友明明只是打工仔，但卻是周身名牌地到酒店吃下午茶打卡，我也不明白他們是怎樣做到的。」。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀