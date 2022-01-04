特朗普家族企業涉操縱資產價值 大仔及伊萬卡拒作證

美國前總統特朗普的家族企業特朗普集團涉嫌操縱旗下資產價值，紐約州總檢察長詹樂霞正進行民事調查。紐約州總檢察長辦公室向特朗普兩名子女小特朗普及伊萬卡發出傳票，但美媒指小特朗普及伊萬卡都已經拒絕傳召。

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詹樂霞（Letitia James）過去近3年，一直在調查特朗普集團（Trump Organization）是否有做出欺詐行為，透過誇大旗下房地產資產價值以獲取銀行貸款，以及報稅時報細資產價值。

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特朗普（Donald Trump）被要求作證，但他與家庭成員一直否認曾操縱資產價值，又批評詹樂霞的調查屬政治獵巫行動。

路透社報道，紐約州總檢察長辦公室周一（3日）向曼哈頓法院提交文件，披露詹樂霞已向小特朗普（Donald Trump Jr.）及伊萬卡（Ivanka Trump）發出傳票要求兩人作證。

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據悉，特朗普、小特朗普及伊萬卡於上月1日已經收到傳票，而特朗普次子埃里克（Eric Trump）早於前年10月已遭傳召作證。

詹樂霞辦公室發言人強調對特朗普集團的調查仍在進行中，即使特朗普集團多次試圖延遲調查進度，但他們相信真相將會揭曉，又指無人可凌駕於法律之上。

而小特朗普和伊萬卡則拒絕配合作證，並採取行動撤銷傳票。兩人的代表律師質疑詹樂霞試圖繞過大陪審團程序，要求小特朗普和伊萬卡作證來使他們失去基本憲法和法定權利，並違反了刑事訴訟規則。