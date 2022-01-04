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【中國疫情】高盛料中國今年全年維持嚴格邊境防疫　直至2023年春季

股市 16:47 2022/01/04

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【中國疫情】高盛料中國今年全年維持嚴格邊境防疫　直至2023年春季

2022年剛剛開始，但高盛已預料中國將會在今年全年維持其邊境限制措施。高盛發表報告指，預期內地今年內或維持嚴格邊境防疫，因北京將舉行冬季奧運會，且全國人大會議及中共二十大會議將分別於3月及第四季召開，外來旅客檢疫規定將會維持，以免有關活動受影響。

高盛指，有報告顯示國產科興疫苗對變種病毒Omicron僅能提供有限保護，將加強內地堅持「清零」政策。 中國是全數少數堅持「清零」政策的國家，很多國家已轉向已病毒共存政策。 國家主席習近平有望開創先河，在5年舉行一次的中共二十大會議上第三次連任。

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高盛分析員認為，在此之前，中國政策制定者可能不會取消隔離政策。由於病毒在冬季傳播通常較高，因此邊境限制可能會基本保持，直至2023年春季。 高盛又預計，內地將於首季再下調存款準備金率，並集中信貸及財政措施的放寬，而人民幣將會於今年底輕微升值至6.2兌1美元，主要由於中國將預計會維持具規模的經常帳盈餘。

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經濟 科興 疫情 北京 中國 冬季奧運
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