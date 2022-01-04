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恒指半日高開低走　商湯股價再升逾9%

股市 13:30 2022/01/04

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美股隔晚2022年首個交易日造好，港股今早承接高開125點，其後曾倒跌逾100點，恒生指數半日跌68點，收報23206點。北水今日回歸，大市半日成交額656億元，國企指數半日跌37點，收報8151點；科指半日跌81點，收報5559點。

商湯股價再升逾9%

商湯科技 （00020） 股價今日繼續升，升幅收窄較前兩個交易日收窄，半日升9%，收報8.48元。商湯科技由上周四（12月30日）首掛起，股價至今累計已較3.85元的招股價，升超過一倍。

**重溫《ET開市直擊》Tesla數據靚再開車？北水今回歸炒啲乜 **【按此－附time code】

阿里巴巴逆市升逾1%　騰訊跌1.6%

阿里巴巴 （09988） 隔晚ADR股價造好，今早延續升勢，早段股價逆市升1.4%，半日收報116.7元。

騰訊 （00700） 、恒騰網絡 （00136） 宣布達成遊戲技術合作框架，簽訂合作協議，由騰訊附屬公司騰訊計算機於中國內地向恒騰旗下的遊戲產品提供技術服務和渠道推廣服務。

騰訊、恒騰今早高開後倒跌。騰訊半日跌1.6%，收報446.4元；恒騰今早高開近半成，半日倒跌4.5%，收報2.92元。

內房股反彈　世荗升逾一成

內房股於上日2022年首個交易日普遍捱沽，今早集體逆市反彈，中海外 （00688） 、碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 反彈約半成，融創中國 （01918） 升7.5%，潤地 （01109） 升3.7%，世荗 （00813） 半日飆升逾一成。

物管股亦跟升，世荗服務 （00873） 升逾半成，碧桂園服務 （06098） 升0.2%，昨日急插逾一成的融創服務 （01516） 半日反彈逾9%。

欄名 : 財經精點1分鐘

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融創服務（01516） 碧桂園服務（06098） 世茂集團（00813） 世茂服務（00873） 華潤置地（01109） 融創中國（01918） 龍湖集團（00960） 碧桂園（02007） 中國海外發展（00688） 恒騰網絡（00136）
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