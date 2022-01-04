【樓市熱話】 月入4.5萬擁200萬首期 港男目標九龍區550萬內 樓齡20年有選擇嗎？

買樓上車是人生大事，因此在選樓時必定要好好考慮清楚。近日有網民於網上討論區發文，指以自己現時的能力，能買到約500多萬的樓，他指自己希望能在九龍區置業，雖然他已看中了九龍灣一個單位，但卻認為其樓齡太舊，於是他向網民詢問九龍還有沒有550萬以下，20年樓齡內的單位。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【樓市熱話】租客住村屋 遇上麻煩業主 帶朋友過來玩反被投訴 【下一頁】

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「若你不介意開方式單位的話，其實有很多的選擇。」，「土瓜灣、九龍城有很多。」，也有人指，「現時有很多樓都是三十多年樓齡，或十年樓齡的新樓，十年至二十年的單位太搶手了，而且更要指明九龍區有點難度。」。

另有網民建議指，「個人認為怡庭居1房1廳的單位也不錯，景觀又開揚，現時買樓的話便不要打算用來炒了，市區樓即使賣不出，自住也是不錯的。」。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀