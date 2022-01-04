【美國疫情】恐再被Omicron打殘？　美國連鎖健身室：入會人數未受影響

▲ 美國連鎖健身室Planet Fitness於去年第二、三季錄破記錄升幅。（法新社圖片）

零售業復甦正被Omicron變種病毒株的疫情打亂陣腳，同樣曾受疫情重挫的健身業卻似乎未受影響。有業界接受外國傳媒訪問時表示，最新一波疫情未有影響健身室的會員人數。

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據外電報道，美國連鎖健身室Planet Fitness在Omicron疫情下，未見會員人數大幅減少。該企行政總裁Chris Rondeau接受傳媒訪問時指出，在新冠疫苗出現前，疫情爆發時，購買會籍、到健身室運動的人數大幅減少；同一時間，取消會籍的情況顯著增加。

隨著新冠疫苗面世，Chris Rondeau稱即使出現Delta及Omicron變種病毒，會員沒有減少到訪健身室，入會人數亦不曾減少。相反，他認為顧客比以前更頻繁到訪健身室，因為會員對健身中心實施的防疫措施感信心，又會在日常生活中優先考慮健身。

根據投資公司 Jefferies的追踪數據，10 月份美國健身室的入場人次僅比 2019 年疫情大流行減少 8%。Chris Rondeau透露，在去年開始出現一些強勁的增長勢頭，錄得前所未有的第二和第三季度增長。表現超出市場預期，本來市場估計購買會籍人數到了元旦才會大幅增加，因為人人們慣常在每年的第一日建立提升健康的新習慣。

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責任編輯：葉泳珊