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【帶你睇盤】港島罕有放盤　叫價有驚喜　罕有靚裝＋超大特色平台

股樓投資 16:44 2022/01/04

分享：

堅尼地城是個舊社區，但自新鐵路站啟用後，區內環境加速變天。不過，在堅尼地城西端的域多利道，未受影響，仍保留寧靜悠閒氣息，是靜中帶旺之選。其中，亨富閣背山面海，自成一隅，自然吸引。今次介紹的單位為域多利道亨富閣低層A室，實用面積343平方呎，開放式間隔，連超大特色平台，現叫價800萬元放盤。 

單位相

    點擊圖片放大
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    +9

【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

放盤單位 域多利道亨富閣低層A室（物業編號：BR18828229）
實用面積 343平方呎
間隔 開放式
叫價 800萬元
賣點 特色平台戶，靚裝，即住即租皆可，11小學校網

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3mTDr1p

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 利嘉閣

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