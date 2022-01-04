【帶你睇盤】港島罕有放盤　叫價有驚喜　罕有靚裝＋超大特色平台

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【賀年食品】食安中心公布賀年食品調查結果 兩食品未通過檢測標準
堅尼地城是個舊社區，但自新鐵路站啟用後，區內環境加速變天。不過，在堅尼地城西端的域多利道，未受影響，仍保留寧靜悠閒氣息，是靜中帶旺之選。其中，亨富閣背山面海，自成一隅，自然吸引。今次介紹的單位為域多利道亨富閣低層A室，實用面積343平方呎，開放式間隔，連超大特色平台，現叫價800萬元放盤。
單位相
【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白
|放盤單位
|域多利道亨富閣低層A室（物業編號：BR18828229）
|實用面積
|343平方呎
|間隔
|開放式
|叫價
|800萬元
|賣點
|特色平台戶，靚裝，即住即租皆可，11小學校網
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註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢