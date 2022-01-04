【帶你睇盤】港島罕有放盤　叫價有驚喜　罕有靚裝＋超大特色平台

堅尼地城是個舊社區，但自新鐵路站啟用後，區內環境加速變天。不過，在堅尼地城西端的域多利道，未受影響，仍保留寧靜悠閒氣息，是靜中帶旺之選。其中，亨富閣背山面海，自成一隅，自然吸引。今次介紹的單位為域多利道亨富閣低層A室，實用面積343平方呎，開放式間隔，連超大特色平台，現叫價800萬元放盤。

單位相

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【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

放盤單位 域多利道亨富閣低層A室（物業編號：BR18828229） 實用面積 343平方呎 間隔 開放式 叫價 800萬元 賣點 特色平台戶，靚裝，即住即租皆可，11小學校網

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