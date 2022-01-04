【異動股】 農夫山泉突然「散水」 股價一度急挫13.5%

農夫山泉（09633）股價急跌，一度大幅回吐逾13%至45.55元，收報47.5元，仍跌9.8%，成交額急增至7.5億元。農夫山泉自去年11月炒「染藍」消息，股價已推上高水平，至上周五（12月31日）更連升9日，累積升幅達8.9%，高見10個月高位。

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高盛上月發表研究報告指，將農夫山泉2021至2023年的盈利預測上調4%至5%，以反映去年下半年飲料需求的增長，並將其目標價由48.7元上調至50元，評級「買入」。

另外，農夫山泉董事長鍾睒睒，去年先後獲胡潤百富榜及《福布斯》中國富豪榜評為2021年中國首富。

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記者：郭秀慧